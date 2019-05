Musikskole åbner midlertidig butik i storcentret

For første gang rykker Kolding Musikskole indenfor i et ledigt lokale i Kolding Storcenter.

Kolding: Selv om Kolding Storcenter har haft mange typer af forretninger gennem årene, så er der åbenbart stadig plads til fornyelse. På mandag åbner Kolding Musikskole for første gang sin egen centerbutik, der får til huse i Orange Gade, hvor blandt andre Dalle Valle, Tufra og Change holder til.

Musikskolens forretning holder kun åben i en uge, og den falder sammen med den årlige festuge, hvor Kolding Musikskole giver små og store koncerter over hele byen.

- Vi har ofte optrådt i storcentret under vores festuge. Men det er første gang, vi forsøger os med at åbne en butik. Vi er allerede gået i gang med at isolere med akustikmåtte, for det er et helt bart lokale, vi har overtaget, fortæller musikskolens leder, Jens Bloch.

Aftalen er lavet sådan, at musikskolen låner lokalet af storcentret, til gengæld sørger elever og lærere for at skabe ekstra liv, når butikken holder åbent.

- Det er et ret stort lokale, vi har fået lov at låne, så der er plads til både publikum og vores symfoniorkester indenfor, fortæller Jens Bloch.

I løbet af ugen er der mange forskellige indslag på programmet, og det er også muligt for gæsterne selv at få lov at spille musik.

- Målet med musikugen er, at vores elever kommer ud og viser, hvad de kan, men som musikskole vil vi selvfølgelig også gerne i kontakt med dem, som endnu ikke er elever hos os, siger Jens Bloch.

Et andet utraditionelt indslag under den kommende festuge bliver en optræden i Slotssøbadet.

- De badegæster, som dukker op tirsdag aften mellem klokken 20 og 21, kan godt forvente lidt af en musikalsk overraskelse, siger Jens Bloch.