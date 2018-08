Musikfestival når nye højder på rekordtid

- Det er superfedt gået efter bare tre år, at man har en festival på det her niveau. Og det har noget at gøre med opbakningen fra både frivillige og fra publikum, og så er arrangørgruppen meget dedikerede omkring projektet. Man vil virkelig det her, lyder det fra Ulf Jensen, der som mangeårig indehaver af spillestedet Pitstop er Koldings mest rutinerede koncertarrangør.

Stort sammenhold

Også Bettina Michael er imponeret. Hun er en af de mange publikummer, der er mødt frem tidligt, og hun har sat sig til rette tæt på den lille scene, der er føjet til programmet i år. Bettina er fra Kolding, har tidligere arbejdet i børnehaven i Sdr. Bjert, og nu bor hun i Skærbæk.

- Festivalen var noget mindre det første år, men der er simpelthen et sammenhold her på Stenderuphalvøen, som har gjort det muligt at skabe en festival på det her niveau, vurderer hun:

- Det er fantastisk, hvor mange frivillige de er i stand til at samle, og så kan man altså trække på rigtig mange folk, både når det gælder det kreative og det organisatoriske, og det er nødvendigt for at lave en festival som denne her. Der er jo også rift om at komme til at optræde på festivalen, siger Bettina Michael.