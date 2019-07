Musiker: Små festivaler tjener et fint formål

Selv om han har et langt sommerprogram med betydeligt større arrangementer, vælger musiker Anders Gantriis for andet år i træk at sætte kurs mod Jordrup for at spille på den lokale Markant Festival.

Kolding: Sidste år spillede Anders Gantriis på Markant Festival i Jordrup, og den erfarne musiker tager også turen i år, selv om han tidligere på dagen skal spille ved Randers Festuge. - Jeg vil gerne støtte op om de mindre festivaler, hvis jeg har muligheden for det, for de tjener et fint formål, mener musikeren, der bor i Grenaa. Markant er en af de små festivaler, der er skudt op i Kolding Kommune. I år foregår festivalen den 17. august. - Markant er så lille en festival, at den ikke kan trække folk til fra nær og fjern, men den kan samle et lokalsamfund. Og så kan de små festivaler tilbyde unge musikere en scene at stå på, uden at publikum kommer med en hel masse forventninger til dem. Det er en god chance for at spille foran et publikum, hvor man samtidig kan tage det rimeligt afslappet, siger Anders Gantriis.

Kultur har værdi Markant Festivalen foregår på den smukke scene, der er skudt op bag ved Fynslundhallen. Scenen er bygget af lokale efter inspiration fra Sommerhaven, som Helge Engelbrecht har skabt i Ansager. Anders Gantriis roser, at de små festivaler er skabt af lokale, der virkelig giver den en skalle for at skabe noget kultur, der hvor de bor. - Alt, hvad vi kan skabe af kultur, har værdi i sig selv. Og det er vigtigt, fordi politikerne enten skærer i kulturen eller undgår at tale om den. Jeg så en valgdebat på tv, hvor jeg lovede mig selv at drikke en flaske gin, hver gang de kom ind på et kultur-emne, og det endte selvfølgelig med, at jeg gik ædru i seng, siger han og tilføjer: - Derfor er det så vigtigt, at vi selv kan skabe kultur i vores lokalsamfund. Og det kan de små festivaler, også uden at de får en hel masse penge i tilskud til det.