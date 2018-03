Musikalsk kulturudveksling ved musikstævne i Torshavn

Kolding: Elever fra Kolding Musikskole deltager i denne uge i musikstævnet Fabula - et improvisationsstævne for 42 børn fra hele Norden i Torshavn. I år får stævnet også deltagelse af musikskoleelever fra Grønland. Stævnet har eksisteret siden 2015 og er et karavanestævne, der hvert år flytter til et nyt land. Indtil videre har Fabula været afviklet i Danmark på Kolding Musikskole og i Norge på Stavanger Kulturskole.

De 42 børn vil under stævnet spille, snakke og bo sammen med jævnaldrende fra andre nordiske lande. Børnene vil udveksle nordiske toner på tværs af deres respektive modersmål, som er det eneste, der vil blive talt på Fabula. Selvom børnene sandsynligvis ikke vil forstå alt, hvad hinanden siger, vil kommunikationen ikke blive et problem på stævnet, hvor det, der ikke kan forstås gennem tale, må forstås gennem musikken. Fabula angriber børneimprovisationsundervisning på en helt ny måde ved ikke at se det som et 'krydderi' på en ellers traditionelt rytmisk holdundervisning, men som det centrale element i undervisningen.