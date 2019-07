MusikKolding: Grøn er en musikfest for hele Syddanmark

17.000 mennesker fandt vej til Grøn i Kolding. Den store heldags fest på Seest Idrætspark har med årene vokset sig større og større, ifølge MusikKolding er det fordi, at Grøn er blevet en tradition for folk.

Det er en tradition

Det var Lise Jelsbaks syvende år på Grøn som eventkoordinator for Musik Kolding og også hendes sidste, da hun fra den 1. september er blevet ansat som drifts- og eventdirektør hos Kolding IF. Hun har nydt årene og glæder sig over den høje opbakning til Grøn fra publikummet i Kolding.

- Det er blevet en tradition for mange tror jeg. Jeg har hørt fra flere, at de simpelthen planlægger deres ferie efter, at kunne komme til Grøn. Og det er ikke kun folk fra Kolding, der kommer jo folk fra hele Syd- og Sønderjylland, fortæller Lise Jelsbak.

Førhen lå koncerten i Kolding om torsdagen, Lise Jelsbak peger på, at efter koncerten blev rykket til fredag, betyder det, at mange lettere kan sætte tid af til det. En anden grund er, at programmet bliver bredere og bedre år for år, mener Lise Jelsbak.

Grøn har mange af deres egne frivillige med på turen rundt i omkring i landet. Men MusikKolding kommer også med 120 af deres frivillige, der tæller folk fra Seest Boldklub, Godset, Kolding Motion og gymnasieklasser fra Kolding Gymnasium og Munkensdam, der tjener penge ind til deres studieture og hestevognskørsel, når de engang får huen på.

- Mange af vores frivillige har været med i flere år, der bliver de også enormt glade for at se hinanden hvert år, siger Lise Jelsbak.

Tidligere i år meddelte MusikKolding, at de har lavet en aftale med Grøn, der sikrer at den grønne koncertkaravane, kommer forbi Kolding frem til 2025.