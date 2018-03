Museum trækker højt besøgstal på trods af mange lukkedage

- Så det er klart, at vi er meget tilfredse. Og jeg tror ikke, at interessen for museet falder foreløbig, for vi nærmer os jo fejringen i år 2020 af genforeningen, siger formand Kaj G. Nielsen.

Forskellen er, at denne sæson har museet været lukket en stor del af tiden på grund af ombygning. Der var lukket både i november, december, januar og i halvdelen af februar. Det er på den baggrund, man skal vurdere besøgstallet for denne sæson. I en gennemsnitlig sæson kommer der 3500 gæster på museet.

Formanden føler sig overbevist om, at besøgstallet mindst når op på 4100, og det er næsten lige så mange som for 25 år siden, da museet slog døren op til sin hidtil bedste sæson.

Formand Kaj G. Nielsen forventer omkring 60-70 gæster til museets næste store arrangement den 5. april, som er den sidste dag i denne sæson. Her er der foredrag om to sønderjyders deltagelse i 1. verdenskrig - fjernt fra deres hjemstavn. Under første verdenskrig udsendte Tyskland to "neutrale danske" undsætningsskibe til den tyske koloni Tanganyika, i dag Tanzania. Da der var engelsk blokade, skulle skibene være "danske" og med dansktalende søfolk, altså hovedsagelig folk fra Sønderjylland/ Nordslesvig. Det er disse to sejladser, som Sven Borregaard vil berette om den 5. april fra kl. 19:30.

Jubilæum forude

Han tror, at det flotte besøgstal har flere forklaringer. At Christiansfeld er udnævnt som Unesco-by og får mange ekstra turister den vej rundt hører med i regnestykket.- Det er der ingen tvivl om. Mange turister kommer hertil for at se byen, der er optaget på verdensarvslisten, og en del af dem finder også vej her ud til os, siger Kaj G. Nielsen.

Man også almindelig fodarbejde er vigtigt.

- Vi synes selv, vi er meget aktive både med arrangementer og med at kommunikere ud, når der sker noget på museet, siger Kaj G. Nielsen.

Formanden har mere at glæde sig til i denne tid. Museet har nemlig inviteret til åbent hus den 20. april fra klokken 14 til 16 for at markere, at det da er 25 års dagen for aflevering af "Idéoplæg om et Genforeningsmuseum".

Det oplæg blev modtaget i 1993 hos Christiansfeld Kommunes Koordinationsudvalg. Og visionen fra dengang er med en kombination af frivillighed, stædighed, egenindtægter, kommunalt tilskud og donationer vokset til en betragtelig seværdighed lige midt i det gamle grænseland.