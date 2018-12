Murer- og ingeniørfirma åbner ny afdeling i Kolding

Kolding: Murer- & ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS, Egtved, opkøber bore- og skæreafdeling i K & T Entreprise A/S, Kolding (tidligere Kjæhr & Trillingsgaard) og åbner ny afdeling i Kolding, lyder det i en pressemeddelelse fra de to virksomheder.

Med købet af K & T's afdeling tager virksomheden et nyt skridt frem mod at virkeliggøre målet om at blive et allround byggefirma. Overdragelsen af bore- og skæreafdelingen sker ved årsskiftet og passer godt ind i begge virksomheders strategier.

K & T Entreprise, der frasælger afdelingen, har i de senere år fokuseret virksomhedens aktiviteter på totalentrepriser inden for erhvervsbyggeri og er i den forbindelse stoppet med egenproduktion inden for beton og nu også bore-skære aktiviteterne.

Fra Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen, siger partner og bygningsingeniør Simon Hulsrøj Larsen:

- Med vores nye afdeling i Kolding reducerer vi transporttiden og kommer tættere på kunderne i Kolding, heriblandt Kolding Sygehus, hvor vi gennem årene har løst mange opgaver.