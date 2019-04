Munkobo venter på dom over boliger: Sådan endte bydelen på ghettolisten

Her slår Munkebo ikke ud

Høj kriminalitet og lav indkomst er de to af de fem ghettokriterier, som Munkebo aldrig har opfyldt.

Ved den seneste måling var det 1,47 procent af beboerne, der var dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer. For at komme over grænsen skal tallet være over 1,98 procent. Ved den seneste tryghedsmåling gav 91 procent af beboerne udtryk for, at de er trygge eller meget trygge ved at bo i området. Hele området blev sat i stand for 350 millioner kroner for otte år siden. Boligforeningen Alfabo melder om at afdelingen er pæn og indbydende overalt.

Et boligområde slår ud på kriteriet indkomst, hvis den gennemsnitlige indkomst i området er under end 55 procent af den gennemsnitlige indkomst for samme gruppe i regionen. I Munkebo ligger procentsatsen på godt 60.