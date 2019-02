Mungo Park Kolding får ny skuespiller: Hun begyndte som niårig

24-årige Josephine Reumert Grau er den nye kvinde i ensemblet hos Mungo Park Kolding. Hun kommer nærmest til at spille på hjemmebane, for Josephine er født og opvokset i Kolding, hvor hun spillede sin første teaterrolle som niårig.

Kolding: Når 24-årige Josephine Reumert Grau for første gang træder ind på scenen hos Mungo Park Kolding - hendes kommende arbejdsplads - så er det kulminationen på en drøm, som begyndte for mange år siden. For allerede som lille pige var hun bidt af teater. Og når forældrene, Peter og Birgit Grau, tog hende med til forestillinger på Kolding Teater, så kunne hun forestille sig, at det var hende, der stod deroppe i projektørlyset. Det kom hun til noget hurtigere, end hun havde regnet med. Som niårig var hun nemlig taget med en veninde, der skulle spille med i "Oliver Tvist" på Dronning Dorothea Teatret. - Jeg sad bare og kiggede på, men så viste det sig, at en af skuespillerne var syg og ikke dukkede op, og så sagde instruktøren til mig: Var der ikke noget med, at du gerne ville spille skuespil, husker Josephine. Så op på scenen kom hun, og siden har hun spillet masser af stykker hos Dronning Dorothea Teatret. Fire gange var hun med i store festspil-produktioner ude på amfiscenen som "Skatteøen", "Peter Pan" og "Klokkeren fra Notre Dame".

Fakta "Jeg står i kviksand og brøler som en hjort" er en musikalsk intim monolog af og med Josephine Reumert Grau.Josephine er afgangsstuderende ved Den Danske Scenekunstskole i Århus, og dette er hendes soloafgang- og bachelorforestilling. Varighed cirka 40 minutter. Billetterne koster kr. 40 plus gebyr.



I stykket møder vi en forelsket kvinde. Hun har låst sig inde i sin lejlighed og forsøger at finde fodfæste midt i den tvivl, som kan snige sig ind i et forhold. Alt mens hun nægter at opgive sin største sandhed: kærligheden de deler.



Plakaten til forestillingen "Jeg står i kviksand og brøler som en hjort", som spiller på Mungo Park Kolding mandag den 4. marts kl. 19.30. Stykket bliver en slags forpremiere for Josepine Reumert Grau, som i dette stykke står alene på scenen. Pressefoto

Tidligt farvel til Munkensdam Hun nåede kun at gå et år på Munkensdam Gymnasium, så besluttede hun sig for at forfølge sin drøm. Som 18-årig flyttede Josephine fra Kolding til København for at gå på Afuk, der står for Akademiet For Uhæmmet Kreativitet. Efter nogle småjobs lykkedes det hende siden at komme ind på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus. Det er herfra, hun snart er færdig uddannet, og så går turen tilbage til Kolding og et fast job som skuespiller i det faste ensemble. - Jeg er helt vildt glad for at være blevet fastansat på Mungo Park Kolding. Jeg føler mig både priviligeret og overvældet, det lyder måske klichéagtigt - men jeg forstår det ikke helt endnu, siger Josephine Reumert Grau, der er færdiguddannet til juni.

Hjorten brøler Så længe behøver man ikke vente på at opleve hende i Kolding. For allerede den 4. marts vil det være muligt at se Josephine Reumert Grau på scenen på Mungo Park Kolding, når hun opfører sin afgangsforestilling "Jeg står i kviksand og brøler som en hjort". Forestillingen er en musikalsk intim monolog, der handler om en kvinde, der har tabt sig selv til kærligheden. - Forestillingen handler om en forelskelse, der udvikler sig til hævngerrighed og apati, så der er store følelser på spil. Men sådan er det jo at være menneske, fortæller Josephine Reumert Grau, der efter opførelsen i Kolding tager på en mindre turné med forestillingen.

Modige valg Hun bliver den næste i rækken af Mungo Park-skuespillere, der er opvokset i lokalområdet. I forvejen er Frank Thiel, der oprindelig er fra Sdr. Bjert, en del af ensemblet. For Josephine bliver det et gensyn med teatret, som hun nåede at stifte bekendtskab med, inden hun flyttede fra byen. Men nu rykker hun fra tilskuerpladserne og ind på scenen. - Det bliver en lærerig udfordring for mig, og jeg glæder mig til at starte prøver på Britta-forestillingen efter sommerferien. For mig er Mungo Park Kolding et spændende teater, der træffer modige valg og skaber nogle virkeligt interessante forestillinger, siger skuespilleren med henvisning til, at Mungo Park arbejder på et stykke, der tager afsæt i sagen om den svindelmistænkte Britta Nielsen.