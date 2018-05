Multikunstneren Niels Skousen giver koncert på Godset

Kolding: Spillestedet Godset får lørdag 5. maj besøgt af poet, musiker, skuespiller, guitarist og skribent Niels Skousen. Han debuterede med "Herfra hvor vi står" i 1971 og blev nomineret til hele otte musikpriser.

Skousens musikalske karriere begyndte, da han i 1964 hørte Bob Dylan-albummet Another Side Of Bob Dylan. Han købte straks en guitar og begyndte at lære at spille, og samtidigt begyndte han at skrive sange. Denne påvirkning af Bob Dylan har varet hele karrieren. Koncerten begynder kl. 20.30, og der er også mulighed for at købe en billet med spisning på restaurant Bröd inden koncerten. /exp