Multikunstner vender altid tilbage til det kolde element

Kunstner Søren Cip Nielsen var en af de kunstnere i Kolding Kommune, der i weekenden var med til Åbne Atelierdage. Her kunne gæster blandt andet se hans arbejde med isskulpturer.

Stepping: Søren Cip Nielsen er noget nær umulig at sætte i bås som kunstner. En tur rundt i hans værksteder bag privatboligen i Stepping afslører lynhurtigt, at han spreder sig over en stribe af materialer og teknikker, når han laver kunst. Her er malerier på væggen, træskulpturer på gulvet, skulpturer af bronze, og udenfor står også skulpturer af sten. Alt sammen begået af ham selv. Han har maskiner og værktøj til det hele, men i det nederste værksted står de ting, der fylder mest - både pladsmæssigt men også tidsmæssigt for 61-årige Søren Cip Nielsen, nemlig alt hvad der er nødvendigt for at arbejde med is. Siden 1989 har han lavet skulpturer af is, og det var da også isen, han stod klar til at vise frem, da han i weekenden deltog i Åbne Atelierdage, der foregik hos kunstnere i hele Kolding.

Det er ligesom med andre kunstværker eller en koncert. Når man forlader det, så har man det jo stadig inde i kroppen Søren Cip Nielsen, kunstner

Han har flere frysere og kan lave Europas største gennemsigtige isklump på 600 kilo, og der er ofte rift om hans evner. - Isen fylder rigtig meget i mit liv, og det har prioritet nummer et, fortæller Søren Cip Nielsen, som ofte laver isskulpturer for virksomheder eller kommuner, ligesom han forrige år lavede en kæmpe fisk på Den Blå Planet. Han ved for eksempel allerede nu, at han til december skal til tre forskellige byer for at lave en række skulpturer af is. Desuden er hun ude 30 gange om året med konceptet "Ice for kids", hvor børn kan lave deres egne små isskulpturer.