KOLDING: Sydøstjyllands Politi modtog lørdag morgen klokken 07.31 en anmeldelse om en mulig spiritusbilist, der kørte en hvid Kia. En patruljevogn fik øje på bilen på Vejlevej ved McDonalds og forsøgte at standse bilisten, som valgte at forsøge at flygte fra politiet.

Politipatruljen fulgte efter bilen, som under et venstresving i krydset Nørremarksvej/Lærkevej påkørte en stensætning og en lygtestander. Føreren stak derefter af fra stedet til fods og lykkedes med at undslippe patruljen. Politiet har sikret dna- og fingeraftryk fra bilen.