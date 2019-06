Muldvarpegift udløser aktion på Kolding Sygehus: Borgere skal være opmærksomme på symptomer på forgiftning

Der er frygt for, at flere personer er blevet berørt af muldvarpegift på Kolding Sygehus

Sygehus Lillebælt opfordrer i et Facebook-opslag personer, der har været hos vagtlægen eller på skadestuen og opholdt sig i området ved den fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus i tidsrummet mellem klokken 18 og 19 fredag aften, til at være opmærksomme på symptomer som åndenød, kvalme, svimmelhed og opkast.

Derudover henviser Lars Grønlund til Kolding Sygehus for nærmere oplysninger.

- Heldigvis tyder det ikke på, at der har været nogen tilskadekomst, og at der ikke længere er nogen fare på stedet, fortæller vagtchefen yderligere.

- Vi har været ned at assistere i forbindelse med episode på skadestuen, siger han.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund oplyser, at politiet har assisteret ved beredskabsindsatsen.

Kolding: Fredag aften har der været en beredskabsindsats på Kolding Sygehus. Sygehuset oplyser, at der har været en patient i den fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus, der har været påvirket af muldvarpegift, som kan have påvirket andre patienter også.

En patient er fredag aften blevet behandlet for påvirkning af muldvarpegift på Kolding Sygehus. Sygehuset frygter, at andre patienter kan være blevet påvirkede af giften. Foto: Local Eyes

Patient tog gift med ind på skadestuen

Kommunikationschef på Sygehus Lillebælt, Cathrin Tromborg, fortæller til Ritzau, at skadestuen på sygehuset blev lukket i flere timer.

- Det er området omkring vores skadestue og fælles akutmodtagelse, der har været lukket ned.

- Det har det, fordi der er en patient, der har henvendt sig, fordi vedkommende har været i forbindelse med noget muldvarpegift og har fået det dårligt, siger Cathrin Tromborg.

Hun kan ikke sige konkret, hvor mange timer afdelingen på sygehuset har været lukket ned. Men alt er ved 23.30-tiden fredag aften oppe at køre igen, oplyser hun.

Problemet opstod ved, at patienten tog muldvarpegiften med ind på skadestuen.

- I god tro og bedste mening havde vedkommende taget den her beholder med muldvarpegift med ind på sygehuset. Og det viser sig så, at det kan smitte luftbårent, hvis det er i kontakt med vand eller andre elementer.

- Derfor har man valgt at lukke af og for en sikkerhedsskyld advare folk, som har været inde på sygehuset i det her område i tidsrummet mellem klokken 18 og 19, siger Cathrin Tromborg.

Hun kan ikke oplyse om, hvor farlig giften er. Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er påvirket af giften, skal man henvende sig, lyder det i opfordringen.