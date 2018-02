Motorvejsplaner har sat alt i stå: - Jeg har haft søvnløse nætter

Familien Hindbo var helt klar til at sætte et generationsskifte i gang på minkfarmen. Det har undersøgelser af en potentiel Hærvejsmotorvej nu sat på standby.

Lejrskov: Peter Hindbo troede først ikke på, at det var rigtigt. Hans kone, Annie, var i chok.

Men den var god nok.

En af de linjeføringer af Hærvejsmotorvejen, som Vejdirektoratet er gået i gang med at undersøge, sender motorvejen direkte gennem deres minkfarm på Lejrskovvej 75 og 77.

Familien modtog beskeden forrige fredag, og den melding kunne ikke være timet meget værre.

Hindbo-familien har planlagt at sætte et generationsskifte i gang. Planen er, at 29-årige Andreas overtager ejendommen fra sin far, 61-årige Peter. Han ejer allerede halvdelen af dyrene.

Peter og Annie Hindbo overtog 1. februar en ejendom på Lejrskov Kirkevej, hvor de vil bygge et nyt hus. Andreas Hindbo og hans kone, Nina Hindbo, solgte i efteråret deres hus i Kolding, for at få råd til at købe Lejrskovvej 75, og bor nu til leje.