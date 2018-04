Motorvejs-skeptikere får ny chance for at komme til orde

Vejdirektoratet har sagt ja til fortsat at modtage høringssvar, selvom fristen for første høringsrunde for længst er udløbet. Kritik på stormøde i Lunderskov har båret frugt.

Stepping: Nu får borgerne på strækningen langs den måske kommende motorvej fra Give til Haderslev en ny chance for at komme til orde med deres bekymringer, ideer og overvejelser om linjeføringen af vejen.

Vejdirektoratet har nemlig besluttet at åbne op for, at man fortsat kan komme med forslag og ideer til det store vejprojekt, selvom fristen for den første og indledende høringsrunde for længst er udløbet.

Åbningen kommer efter Kolding Kommunes store informationsmøde om Hærvejsmotorvejen i Lunderskov Hallen i sidste uge, hvor omkring 600 mennesker mødte op.

På mødet kom det frem, at mange borgere i blandt andet Stepping er stærkt utilfredse med, at en mulig linjeføring tæt på Stepping først er dukket op som en streg på et kort fra Vejdirektoratet, efter at den første høringsrunde var ovre sidste år.

Og selvom det er helt efter bogen og blot et resultat af, at Vejdirektoratet er kommet nogle skridt videre i sit arbejde med den mulige linjeføring, som også kommer ud i offentlig høring, før den bliver lagt endeligt fast, så føler en lang række borgere altså, at de har mistet en mulighed for at komme til orde.