Kolding: To biler og en campingvogn har været impliceret i et færdselsuheld på motorvejen vest for Kolding - ved Lunderskov.

Begge spor i vestgående retning er derfor spærret, indtil man har fået ryddet vejen, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Man forventer, at der bliver åbnet op for mindst et spor inden længe.