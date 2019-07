Nikolaj Buhl købte sig ind i Kolding MC i 2012, hvor han fik halvdelen af forretningen, og i midten af 2014 købte han hele butikken, der i dag har adresse på Vonsildvej. Han er uddannet motorcykel-mekaniker og -sælger. I starten havde han fokus på Kawasaki-maskiner, men i 2018 fik han også forhandlingen af Suzuki, der også står for importen af Fantic Caballero, og han arbejder på at få endnu et mærke indenfor.

- Vi har vokseværk, så vi mangler pladsen. Vi får bedre værkstedsfaciliteter og bedre faciliteter til opbevaring i vinterhalvåret. Og så kommer vi ind i et helt nyt energivenligt byggeri, siger Nikolaj Buhl, der er direktør og ejer af Kolding MC og Scooter Center, der rykker ind i en forretning på 2200 kvadratmeter. I dag råder butikken over 1200 kvadratmeter.

Mange nye motorcykler

I to år har han arbejdet med tegningerne, der er grundlaget for forretningen på Trianglen 26, der ligger i et område, hvor der er mange bilhuse.

- Vi vil godt ligge i samme område som bilhusene. Det er jo blevet et slags bilmekka i Kolding-området. Det vil vi gerne være en del af. Vi har også mange kunder fra Fyn og længere oppe i Jylland, så rent strategisk så ligger vi lidt bedre i den nordlige ende af Kolding. Der også talt om at endnu flere bilhuse er på vej til området, og jeg er sikker på, at det også kan give os noget, siger Nikolaj Buhl, der sammenligner Kolding med Silkeborg, der er kendt som Bilernes By.

- Vi sælger jo til hele Danmark, og folk kigger jo med online. Når vi kan trække fra hele landet, så hænger det sammen med, at vi har mange nye og brugte motorcykler på lager. Vi har haft stor succes med at have de fleste af de nye modeller på lager. Vi binder mange penge varelageret, men vi er gode til hele tiden af få det helt nye ind, siger Nikolaj Buhl, der håber, at forretningen kan flytte ind i de nye rammer i løbet af oktober eller november.