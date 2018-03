Motionsløbene i Kolding løber sæsonen i gang

Kolding: Sæsonens motionsløb i Kolding begynder med Sct. Georgsløbet onsdag 25. april, som er arrangeret af 5. Sct. Georgs Gilde Kolding og Kolding KFUM Atletik & Motion i samarbejde med Folkekøkkenet. Det er et velgørenhedsløb, hvis overskud går til Folkekøkkenets humanitære arbejde og holdes for sjette år i træk. Deltagerne kan vælge mellem strækninger på tre, fem og ti kilometer. For at øge interessen for løbet, der går langs Kolding Å og ud i Alpedalen, bliver det i år beriget med højere sværhedsgrader og en højdeforskel op til 30 meter. Start og mål er Kolding Stadion, hvor Spejdernes Tambourkorps spiller ved starten af feltet og når deltagerne passerer mållinjen. - Vi kan samle vore mange frivillige omkring de organisationsmæssigt ret krævende arrangementer. Dermed kan vi tilbyde vore deltagere spændende og udfordrende løb, udtaler Jørgen Sünksen, Sct. Georgs Gilderne, og Jørn Warming fra KFUM Atletik i en pressemeddelelse.