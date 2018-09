Morten skal på scenen med Obama: - Jeg vil spørge ham, hvilke råd han har givet sine egne børn

Kolding: For et øjeblik siden gik tidligere præsident Barack Obama på scenen på SDU i Kolding.

Her skal han tale for en forsamling på 600 studerende, erhvervsfolk og politikere, som blandt andet kommer til at høre om demokrati, lederskab og ungdom.

Direktør for Business Kolding Morten Bjørn Hansen er manden, der skal føre samtalen med Obama, og han har blandt andet tænkt sig at spørge ind til, hvilke karriereråd, ekspræsidenten har givet sine egne børn.

Hør direktørens tanker om spørgsmålet i videoen.