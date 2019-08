Morgentåge skyld i tre uheld ved Kolding: Seks endte på skadestuen

Christiansfeld: Lørdag morgen var præget af uheld på motorvej E45 mellem Christiansfeld og Kolding.

Klokken 07.52 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på motorvejen nord for afkørsel 66 i retningen mod Kolding. En motorcyklist kørte ind i bagenden af en lastbil, og årsagen har formentlig været, at den tætte tåge fra morgenstunden gav meget lav sigtbarhed, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Motorcyklisten blev kørt til skadestuen i en ambulance, og han er kommet alvorligt til skade med sit ene ben. Der er dog ikke tale om livstruende fare. Ifølge politiet er føreren af motorcyklen formentlig fra Tyskland.

I samme minut modtog politiet en anmeldelse om endnu et færdselsuheld en anelse længere sydpå - dog stadig i nordgående retning og nord for afkørsel 66. Her var to personbiler stødt sammen, men ingen af personerne i de to biler kom til skade under uheldet.

Ganske kort efter skete endnu et uheld i nærheden af de to første. Fire personbiler endte i et harmonikasammenstød, og fem personer kom til skade - en dansker, to tyskere og to hollændere. Ingen af de fem er dog alvorligt tilskadekomne.