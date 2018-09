Morgensang og mentorer bidrager til arbejdsglæden på Medicinsk Sengeafsnit B. Personale og ledelse i fællesskab lykkes med at skabe et godt arbejdsmiljø trods travlhed. Det giver nu en pris, som kun uddeles hvert andet år.

Kolding: Teamtræning, holdånd, makkerskab og en ledelse, der understøtter udvikling - det er nogle af de metoder, som Medicinsk Sengeafsnit B på Sygehus Lillebælt i Kolding bruger for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Og det virker så godt, at afdelingen onsdag modtog Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris 2018.

Afdelingen har en stor gennemstrømning af patienter, og for at forebygge stress og fastholde medarbejdere har afdelingen blandt andet en mentorordning for nyansatte og stort fokus på faglig sparring og udvikling. Hverdagen krydres med sociale indslag som morgensang i december og luciaoptog for patienterne.

Fra medarbejderne lyder det, at deres engagement er stort, fordi de får lov til at udvikle sig, og afdelingen har en høj patienttilfredshed i den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed.