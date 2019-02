Mor til ung i Vamdrup efterlyser flere aktiviteter fra ungdomsskolen

Skolebestyrelsesmedlem på Vamdrup Skole og mor til ung teenager efterlyser, at Ungdomsskolen i Kolding sætter flere aktiviteter i gang i Vamdrup og forsøger at stable nye fællesskaber for de unge på benene.

Vamdrup: Der sker for lidt for de unge i Vamdrup, og opgaven med at sørge for nye fællesskaber for de unge og sætte aktiviteter i søen burde være en for Ungdomsskolen Kolding.

Det mener Birgitte Grunnet, der er mor til en datter på 14 år og er næstformand i skolebestyrelsen ved Vamdrup Skole.

I skolebestyrelsen vil hun tage emnet ungdomsliv i Vamdrup op til diskussion, men hun melder også allerede nu ud, at ungdomsskolen efter hendes mening hidtil har siddet for meget på hænderne i forhold til at få flere unge til at komme i ungdomsskolens klub og til at tilbyde de unge fritidsfag lokalt i Vamdrup.

Hun henviser til, at ungdomsskolen i sit aktuelle katalog med fag, som unge kan gå til fritiden, kun har et enkelt tilbud i Vamdrup - nemlig lektiecafé. Vil de unge gå til for eksempel guitarspil, glaskunst eller spansk, skal de til Kolding eller Christiansfeld.

Birgitte Grunnet peger desuden på, at ungdomsskolen bør gøre mere for at få flere unge til at komme i ungdomsskolen, der er åben nogle gange om ugen for unge fra 7. klasse og op til 18 år.