Mor og Lille Nørd-datter vinder stor pris

Kolding: Det var et par stolte prisvindere, der forleden blev kaldt op for at modtagere Undervisningsmiddelprisen 2018 under den store Læringsfestival i Bella Centret.

Kirsten Christensen-Dalsgaard og hendes datter Marie Rønn vandt prisen i år for deres undervisningsmateriale "Zak i Skole", der består af både en bog, en hjemmeside og en række små dukkefilm.

Kirsten Christensen-Dalsgaard var i over 25 år - og indtil for et par år siden - den ene del af forstanderparret på Kolding Realskole, mens hendes datter, Marie Rønn, blandt andet har været Lille Nørd på tv og i dag står bag firmaet Pilot Film.

De lancerede for flere år siden undervisningsmaterialet "Zak i Skole", som blev brugt i 0. klasserne på realskolen og enkelte andre skoler. Siden arbejdede de videre på materialet, som også er oversat til en række andre sprog, og indgik et samarbejde med Røde Kors, så materialet blev udgivet i 25.000 eksemplarer ved begyndelsen af dette skoleår. Alle eksemplarer blev revet væk.