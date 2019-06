En 23-årig kvinde er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet for at have bragt sin to-årige søn i livsfare. Selv om han ikke fejlede noget, har hun i marts, april og maj i år fået fastholdt ham i et behandlingsforløb med medicinering og med indlæggelser på blandt andet Kolding Sygehus.

Den 23-årige kvinde blev anholdt mandag, og ved et grundlovsforhør tirsdag varetægtsfængslede Retten i Odense hende frem til 1. juli, kvinden kærede fængslingen til Østre Landsret.

Retten mente, at der var bestyrket mistanke om, at kvinden havde vanrøgtet sin dreng i tre måneder, og at der var særlig bestyrket mistanke om, at hun havde udøvet særlig farlig vold mod sønnen, der er lidt over to år.

Det oplyser Maria Blomsterberg, der er anklager ved Fyns Politi. Der var på forhånd begæret lukkede døre i grundlovsforhøret.

Den unge mor har ifølge anklageren forsøgt at få sin søn til at fremstå som syg. Selv om han ikke fejlede noget, har hun i marts, april og maj i år fået fastholdt ham i et behandlingsforløb med medicinering og med indlæggelser på Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus og Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det har hun gjort ved at give personalet urinprøver, der var ældre og inficerede.

Dette karakteriserer anklagemyndigheden som en vanrøgt af barnet.

Vanrøgten kulminerede tilsyneladende 26. maj på sygehuset i Skejby, hvor politiet mener, at hun udøvede særlig farlig vold mod drengen. Det skete, da hun tilførte inficeret urin i barnets drop og dermed ifølge anklageren bragte ham i alvorlig livsfare.

Den fængslede mor og sønnen har hidtil boet et sted på Fyn sammen med barnets far, som der ikke er nogen mistanke imod. Barnet er nu hos faderen.

Sagen blev udløst, da et af sygehusene sendte en underretning til familiens kommune, som anmeldte sagen til politiet.

Ifølge anklager Maria Blomsterberg erkendte kvinden i grundlovsforhøret delvist de faktiske omstændigheder i sigtelsen.

I en helt anden sag blev en kvinde i februar i år idømt fire års fængsel ved Retten i Herning for at have tappet blod fra sin søn i et forsøg på at gøre ham syg.

Ifølge Retslægerådet led denne kvinde af sygdommen Münchhausen by proxy (Münchhausen pr. stedfortræder). Det er en lidelse, hvor en omsorgsperson - typisk en mor - påfører et barn symptomer eller skader. Sygdommen regnes for at være en personlighedsforstyrrelse, der kan bunde i udøverens behov for opmærksomhed og anerkendelse.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt den fynske kvinde lider af denne sygdom.