Mølle sat til salg for 3,5 mio. kroner: Kan blive liebhaveri ud over alle grænser

Private investorer, større ejendomsselskaber og én inden for restaurationsbranchen har allerede vist interesse for at købe Drabæks Mølle i Lunderskov. For den velpolstrede familie kunne det også blive til en liebhaverbolig, lyder det fra ejendomsmægleren.

- Det er en sjov ejendom, der kan gå i mange retninger. Et kvarter efter, at den kom på nettet, så fik vi en forespørgsel på en fremvisning. Det er en fra lokalområdet, og så har vi fået henvendelser fra københavnske ejendomsselskaber, der gerne vil undersøge mulighederne, siger Henrik Troelsen, der er indehaver af Nybolig Erhverv Trekantområdet, der har fået opgaven med at sælge ejendommen.

Men nu kan ejendommen, der ligger i et fredet naturområde, blive ombygget til flere boliger, hovedbygning kan blive til lejligheder, og den velhavende familie kan få en bolig ud over det sædvanlig.

- Den er prissat efter, at du skal investere i stedet. Du kan ikke nøjes med at investere 100.000 kroner, hvis den skal gøres køreklar og moderne. Men hvis du vil investere, så står du med en unik ejendom.

I fredet naturområde

Historien om møllen går tilbage til 1100-tallet, og i 1553 blev møllen oprettet som kongelig vandmølle, og indtil for ti år siden var der også produktion på møllen. Nu er ejendommen, der samlet dækker 2700 kvadratmeter, sat til salg for 3,5 millioner kroner.

Møllen er i dag ejet af den svenske fødevarekoncern Lantmännen Cerealia A/S, der blandt andet producerer mel og morgenmadsprodukter. Virksomheden brugte indtil for ti år siden møllen, men de seneste år har den gamle hovedbygning kun været brugt til kursusejendom, hvor de har udlejet stedet og selv brugt blandt andet bageriet på stedet til at præsentere deres produktet for kunder.

Selve møllebygningen er rømmet, mens resten af bygningerne, blandt andet de gamle lagerbygninger er klar til nedrivning. Møllen brændte i 1907, hvorefter de nuværende bygninger blev opført, og de er ikke fredet. Det er naturen omkring møllen til gengæld.

- Naturfredning betyder, at myndighederne skal inddrages, men jeg er ret sikker på, at kommunen er indstillet på at finde en god løsning for så markant og historisk bygning. Den ligger jo midt i Lunderskov og er meget natursmukt. Det er ret specielt, siger Henrik Troelsen.