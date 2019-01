Modstand mod biogasanlæg vokser: Virksomheder kalder politikere til møde

Politikerne kommer ind i billedet, fordi det er dem, der har sendt et lokalplanforslag for placeringen af biogasanlægget på Venusvej i offentlig høring. Derfor er det også dem, der kan tage det af bordet igen, og så må Nature Energy og Trekantområdets Forening for Biomasseejere ud at lede efter en anden placering til sit biogasanlæg.

- Vi vil forsøge at få stoppet det her anlæg. Men vi vil som gruppe gerne have den direkte dialog med politikerne først, siger Lars Dall, som derfor ikke ønsker at udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Nu har et stort antal af virksomhederne i industrikvarteret samlet sig i en gruppe, som vil invitere Koldings politikere til møde for at drøfte sagen.

Kolding: Energiselskabet Nature Energys planer om at opføre et stort biogasanlæg i samarbejde med lokale landmænd ved Venusvej i det nordlige Kolding vækker massiv bekymring i området.

Det her er en illustration af det planlagte biogasanlæg set fra øst fra Højvangen. Planen er , at det skal gemmes bag en høj hæk. Illustration: Niras

Erhvervsfjendligt

Administrerende direktør Steen Møller fra 3D Logistisk bliver nabo til biogasanlægget, hvis det kommer.

- For mit eget vedkommende er jeg selvfølgelig bekymret. Jeg har ikke meget kendskab til det, og producenten fortæller selv, at der ingen lugtgener er. Men jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke lugter bare en lille smule, hvis der kører 75-80 lastbiler med gylle forbi min dør hver dag, siger han.

Steen Møller mener, at politikernes ageren "virker erhvervsfjendtlig og lidt ustruktureret" i øjeblikket.

- Først lukker man en erhvervshavn med meget kort varsel, og så smider man et biogasanlæg ned i et industrikvarter.

- Det siger jeg uden at tage parti for eller imod havnen. Jeg føler bare ikke, der er nogen struktureret plan med byen. For mig virker det ulogisk, at man trækker gyllen væk fra de få ude på landet og ind til de mange. Og der er da ingen virksomheder, der vil købe en grund lige overfor et biogasanlæg. Så salget af industrigrunde omkring Venusvej vil gå i stå, forudser Steen Møller.

Èn ting roser direktøren dog politikerne for efter et møde for en lille kreds, hvor formanden for byrådets plan-, bolig- og miljøudvalg, Birgitte Kragh (V), deltog sammen med de allernærmeste naboer til biogas-grunden på Venusvej.

- Jeg føler, at de er lydhøre, og stor ros for, at de har udsat høringsfristen for lokalplanen, siger Steen Møller med henvisning til, at fristen netop er rykket frem fra 13. til 25. februar.