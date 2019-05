Modne herrer trækker i forklædet: Madklub betyder alt

Alt fra kalv til kanin er på menuen, når medlemmerne af Herrernes Madklub hver onsdag mødes foran komfuret. Fællesskabet er dog mindst lige så vigtigt, som kød og grønt på tallerkenen og vin i glasset. På onsdag bager mændene 360 amerikanske pandekager til seniortræffet i Arena Syd.

Vamdrup: - Gunnar, det er nogle gode gulerødder. Komplimentet falder, da mændene i Herrernes Madklub har taget de første mundfulde af onsdagens ret. Der er også italiensk kalveinderlår, pasta og gorgonzolasovs på bordet i det lille køkken på førstesalen i Aktivitetscentret Lindely. Maden har de syv mænd fra madklubben tilberedt i fællesskab. Gunnar, der hedder Juul til efternavn, var lidt skeptisk, da madklubbens primus motor, Allan Larsen, ville have skåret gulerødderne ud på en helt bestemt måde, inden de blev kogt i vand med en halv spiseskefuld salt og to skefulde sukker, men anstrengelserne har betalt sig. Rundt om bordet får ikke kun grøntsagerne men også resten af maden på fade og i skåle rosende ord. Madklubben har eksisteret i seks år, og deltagerne går godt i spænd. De driller hinanden på godmodig vis og snakker om alt fra kød til politik. Herrerne mødes over mad og vin, men alle er enige om, at de kommer mindst lige så meget for at nyde fællesskabet. - Det sociale betyder alt. Onsdag er ligesom hellig for os, men det sker, at vi må melde afbud, for vi er i en alder, hvor helbredet kan sætte en anden dagsorden, siger Leif Syndergaard. Jesper Olsen tilføjer, at det for ham er et must at være med hver onsdag. Det var i sin tid Kolding Kommune, der ønskede at etablere klubben. Allan Larsen reagerede og sagde, at han godt ville lære fra sig. Han har været amatørkok i mange år og er uddannet tjener. - Jeg har også været jord- og betonarbejder, inden jeg faldt ned og brækkede nakken ved en arbejdsulykke. Det var så slemt, at ingen regnede med, at jeg ville overleve, fortæller han. Det gjorde han heldigvis, og det er ham, der er en væsentlig årsag til madklubbens succes. Målet fra kommunens side med initiativet var at trække enlige mænd væk fra sofaen og fjernbetjeningen. - Vi er dog ikke ret mange enlige her i køkkenet, fortæller Allan Larsen.

Mændene i madklubben Der er ni medlemmer af Herrernes Madklub, der mødes på Aktivitetscenter Lindely i Vamdrup hver onsdag.Det er Peter Grave, lastbilchauffør, 68 år. Leif Syndergaard, gulvmand og møbelsnedker, 75 år. Ernst Korff, tidligere blikkenslager, nu har han Bonus tankstationen, 70 år. Ove Buchwald, radioforhandler, 82 år. Jesper Olsen, 53 år, altmuligmand ved Multiflex i Kolding. Allan Larsen, uddannet tjener og har også arbejdet som jord- og betonarbejder, 59 år. Gunnar Juul, mekaniker og autoforhandler, 80 år.



To medlemmer deltog ikke. Det var Erik Beck, mekaniker og autoforhandler, 68 år, samt Palle Jakobsgaard, produktionschef hos Rockwool, 76 år.



De skiftes til at købe ind, og betaler også selv for maden. Ved månedens første møde koster det 100 kroner, og de øvrige onsdage 50 kroner.

Leif Syndergaard passer den ene pande på komfuret. Kødet skal have to minutter på hver side. Mændene glæder sig over, at de har fået 49.000 kroner fra Veluxfonden til en opvaskemaskine, der kan klare den del af de huslige pligter på fem minutter. Foto: Lena Juul

Smør og fløde Madklubben blev populær, og Allan Larsen har været med til at starte yderligere to madklubber op på Lindely. - Hovedingredienserne i vores madklub er smør og fløde. Sådan er det bare. Sådan noget bliver der sparet på derhjemme. Der spiser vi sundt. Her er det sjældent, at det er direkte sund mad, vi spiser, fortæller Allan Larsen. Det er medlemmerne, der på skift vælger en ret. Sidste uge var det asiatisk mad, og næste gang de står foran komfuret på Lindely bliver det wienerschnitzel. - Der gik to-tre år, før vi gentog en ret, vi havde lavet før. Men retter som stegt flæsk med persillesovs og karbonader med grønærter er populære, forklarer Allan Larsen. Og rundt om bordet bliver der rystet lidt på hovedet ved tanken om at vælge kød fra. - Alle de vegetarer der, de må have det trist, siger en af mændene.

Leif Syndergaard, Ernst Korff, Gunnar Juul, Jesper Olsen, Allan Larsen, Peter Grave og Ove Buchwald skåler med hinaden, inden maden skal nydes. Foto: Lena Juul

På seniortræf På onsdag deltager madklubben for fjerde gang i seniortræffet i Arena Syd. Her har mændene planer om at bage 360 amerikanske pandekage. - Sidste år var der kø ved vores stand fra dørene åbnede, og indtil vi havde bagt de sidste pandekage, fortæller Ove Buchwald. Herrerne, der har deres egne forklæder med navn på, står også i køkkenet ved andre begivenheder. De har blandt andet bagt kransekage og klejner til Lindelys julemarked. Når de mødes for at lave mad, så har de nogle få regler. Den ene går ud på, at alle skal have mad på tallerkenen, og man skal have sagt skål, inden man begynder at spise. Herrerne køber ind på skift, ligesom de også skiftes til at arrangere en årlig udflugt. I år der det Peter Grave og Erik Beck, der skal stå for en tur i august. Mændene lejer Lindelys bus og kører fra klokken ni om morgenen til ud på aftenen. Sidste år var de blandt andet i Blåvand og så museet Tirpitz. Hvad der skal ske på årets udflugt er som altid en hemmelighed.

Sådan så onsdagens ret, italiensk kalveinderlår med gorgonzolasovs, ud. Foto: Lena Juul

Kalvekødet er klar til at komme på panden. Foto: Lena Juul

Herrernes Madklub i Vamdrup. Foto: Lena Juul

Herrernes Madklub i Vamdrup. Foto: Lena Juul

Herrernes Madklub i Vamdrup. Foto: Lena Juul