Modetøjsbutik flytter fra storcenter til midtbyen

Kolding: Endnu en kæde af tøjbutikker melder nu sin ankomst til Kolding midtby.

Modetøjsforretningen Nü åbner 1. marts i de lokaler i Jernbanegade, hvor kollegerne My Medicine i øjeblikket holder ophørsudsalg, oplyser kædens direktør René T. Jensen. I samme ombæring lukker man butikken Moment i Kolding Storcenter, som også er en del af kæden bag Nü.

- Der er to grunde til, at vi flytter fra Kolding Storcenter. Den ene er, at omkostningerne til husleje i storcentret er voldsomt høje i forhold til byen, og den anden er, at vi ikke er en typisk centerbutik. Vi vil gerne ligge i en gågade, for der kan vi se, at vores butikker performer bedst. Vi har nøgleordene raw, sophisticated fashion, og vi rammer vores kunder bedre på gågaden end i et center, forklarer René T. Jensen.