Modefirma frasælger to dametøjs-mærker efter en uges ejerskab

Kolding: DK Company har frasolgt aktiviteterne i Peppercorn og Desires til Ikast-virksomheden Minus A/S efter kun en uges ejerskab.

DK Company overtog de to tøjbrands i forbindelse med køb af hovedaktiviteterne i Kolding-virksomheden CNS Group, der gik konkurs tidligere på måneden, efter en stor tysk kunde gik konkurs.

- DK Company dækker allerede bredt i damesegmentet og de strategiske overvejelser i forbindelse med købet af CNS Group var overvejende med fokus på de to herrebrands, Solid og Tailored & Originals, udtaler koncerndirektør i DK Company Jens Poulsen i en pressemeddelelse. Han er glad for, at handlen kunne lukkes så hurtigt.

- Vi er glade for at kunne indgå en handel, hvor kunderne hos Peppercorn og Desires er sikret den fremtidige drift af brandsene, og at vi sammen med de nye ejere har formået at sikre leverance af alle indeværende ordrer, udtaler Jens Poulsen.

Ejerne bag Minus A/S er også begejstrede for det nye opkøb.

- Vi ser et stort potentiale i at videreføre de to brands og de planer, der allerede var blevet søsat, inden de havnede i den triste situation, der lidt uforskyldt førte til konkursen for nylig, udtaler Chalotte Kjær Bruun og Irena Riberholt Jørgensen i pressemeddelelsen. Ejerne glæder sig til at byde nye kollegaer velkommen i Ikast.