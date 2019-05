Samlet salg

Kurator Morten Hans Jakobsen er optimistisk i forhold til at sælge tøjfirmaet videre og gerne i en samlet handel med de 11 danske butikker, og der har allerede meldt sig interesserede købere.

- Vi regner med, at vi kan sælge virksomheden i drift. Det er en god solid butik, der nok har været lidt plaget af gæld, hvis vi kigger på hele koncernen. Men det var ikke gået sådan her, hvis den tyske kunde ikke var gået konkurs. Den tyske kunde fyldte rigtig meget, siger Morten Hans Jakobsen.

Foreløbig er ingen af de knap 60 medarbejdere i CNS Group opsagt.

- Vi vil helst sælge det her samlet, men det kommer an på så meget. Vi er åbne for det hele. Der er to brands til herrer og to til damer. De skal måske sælges hver for sig. Men vi vil helst sælge samlet, siger Morten Hans Jakobsen, der på nuværende tidspunkt ikke har overblik over, hvor stor en gæld, der er i konkursboet.