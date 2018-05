Modefirma banker overskuddet i vejret og ejer scorer kassen

Virksomheden er stiftet i 2010 af Kim Hyldahl kort efter, at han gik konkurs med et andet tøjmærke. Han lånte penge af en ven og sin bror, derefter gik han i gang igen sammen med en loyal medarbejder. Siden har Mos Mosh leveret vækst og overskud i en klasse for sig, og i februar kunne Kim Hyldahl modtage prisen som Årets Virksomhed 2017 til Business Koldings Awardshow.

Kolding: Mos Mosh forventer at sælge endnu mere dametøj i indeværende år, og overskuddet skal endnu højere op, fremgår det af seneste regnskab i Mos Mosh, der dækker 2017. De 27 medarbejdere har altså noget at leve op til i år.

Mos Mosh er et internationalt modefirma med rødder i Kolding. Hovedkvarteret ligger på Ejlersvej med udsigt over Slotssøen og Koldinghus, og når de nye sommer- og vinterkollektioner præsenteres for branchen, sker det ofte i de historiske omgivelser på Koldinghus. Grundlægger Kim Hyldahl solgte sidste år 69 procent af virksomheden til en tysk kapitalfond. Han er fortsat administrerende og kreativ direktør.

Salget har medvirket til at booste modemandens formue, fremgår det af regnskabet for hans private holdningselskab. Overskuddet steg fra 22 til 202 millioner kroner, og egenkapitalen eksploderede fra 39 til 231 millioner kroner efter salget af aktiemajoriteten. Og da stifteren fortsat er medejer og direktør, er der udsigt til, at formuen vil vokse yderligere de kommende år, hvis vækstplanerne bliver fulgt med kapitalfonden som sparringspartner.

Sidste år i marts valgte Kim Hyldahl at sælge 69 procent af firmaet til den tyske kapitalfond Findos Investment Group, der også ejer et andet modemærke.

Stort i Tyskland

Virksomheden har fået et solidt navn i hele Skandinavien, men det er særligt det tyske marked, der trækker opad. Det var også medvirkende til, at stifteren valgte at sælge til netop den tysk kapitalfond, forklarede Kim Hyldahl sidste år i marts til JydskeVestkysten.

- Tyskland er et kæmpe marked, og det er også derfor, at jeg valgte Findos Investor. De kender de tysktalende lande og har stort knowhow og et stort netværk, vi kan bruge til at sparre med os. De skal ikke begynde at røre ved vores daglige drift. Det har jeg gjort meget tydeligt fra start. Det er meget vigtigt. De skal ikke ødelægge vores DNA. Du har set så mange eksempler, hvor det ikke går godt, når der kommer nogle regnedrenge ind med deres Excel-ark. Findos Investor skal hjælpe os på det strategiske niveau, og så har de et stort netværk, udtalte Kim Hyldahl.

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra Kim Hyldahl.