Modebutik til de unge åbner i Kolding

- Vi prøver at være first movers på ungdomsmoden og ramme de rigtige priser i forhold til, hvad de unge har råd til med et miks af dyre og billige brands, fortæller distriktschef Anders Clement.

Her åbner Kings & Queens en cirka 1000 kvadratmeter stor forretning med et bredt udvalg af tøj primært til de 15-25-årige.

Et knudepunkt

Åbningen i Kolding Storcenter er noget, som Kings & Queens har haft på ønskelisten længe.

- Kolding er et knudepunkt i Jylland, og vi tror på, at vi kan drive en god forretning der. Vi har i forvejen butikker i Aalborg, Aarhus, Aabenraa og Sønderborg, så Kolding binder det meget godt sammen for os i Jylland. Samtidig kan vi også se på vores webshop, at vi har mange kunder i området, forklarer Anders Clement.