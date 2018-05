Mobilen er genvejen til en sjovere oplevelse på legetøjsmuseet

Studerende fra Kolding har hjulpet legetøjsmuseet i Christiansfeld med at gøre det sjovere at være gæst. Med mobilen i hånden får man adgang til historier om det udstillede legetøj.

- Jeg har hele tiden ment, at vi har haltet bagud, når det gælder formidlingen af vores samling. Det er selvfølgelig sjovt at se de mange genstande, vi har stående, men det vil være en meget sjovere oplevelse at komme her, hvis man også kan få noget mere viden om det forskellige legetøj, som vi udstiller.

Studerende står bag

Ved indgangen klikker man sig ind på en hjemmeside, som museet har fået lavet, og så kan man ellers med sin mobiltelefon skanne de QR-koder, som er sat på små skilte ved legetøjet. Når man har gjort det, kan man på mobilen læse en masse om det enkelte stykke legetøj, eller man kan få læst teksten op på eksempelvis dansk eller engelsk.

Det fungerer ganske enkelt nemt og upåklageligt. Eneste mangelvare er i øjeblikket, at det kun er en meget begrænset del af samlingen, som er forsynet med en QR-kode.

- Men det kommer vi efter. Vi har 700 tekster liggende, som kan puttes ind i systemet. Nu starter vi stille og roligt op, og så udvider vi med flere QR-koder og flere tekster hen ad vejen. Det vigtigste er, at vi har fået et digitalt system, som fungerer, og som er nemt at bruge - også selv om man ikke er it-ekspert, siger Edvard Køhrsen.

Mobilsystemet er udviklet af et hold IBA-studerende fra Kolding. De har lavet en årsopgave på skolen med udgangspunkt i Dansk Legetøjsmuseum i Christiansfeld. Opgaven skal de forsvare ved eksamensbordet om få uger.

- Det er et system, der fungerer så godt allerede her hos os, at det vil de også have mulighed for at sælge til andre museer eller virksomheder, vurderer Edvard Køhrsen.