Mit nye år: - Mere tid til Lucy

Kolding: JydskeVestkysten har spurgt folk i Kolding, hvad de ser mest frem til i det nye år?

I dag møder vi Hanne Dam, 58 år, aktivitetsmedarbejder og byrådsmedlem for S i Kolding Byråd. Hun har netop modtaget Ridderkorset af Dannebrogsordenen:

- Jeg er med i en ny indsats på jobcentret for at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Håndholdt indsats kalder vi den. Her kigger vi på alt, hvad der står i vejen for at komme i gang. Det kan være en svigermor, sygdom, angst eller manglende bolig. Så prøver vi at løse de problemer først og på den måde bane vej til arbejdsmarkedet. Det, tror jeg, kan sparke røv.- Og så glæder jeg mig til at få mere tid med mit barnebarn Lucy på tre år. Da min søn var barn, var jeg aktiv stofmisbruger, og da min datter var lille, gik jeg ind i politik, så dem brugte jeg for lidt tid på. Det skal ikke ske med Lucy. Så jeg er gået lidt ned i tid med byrådsarbejdet, så jeg har mere tid til at hygge og bage og cykle rundt med Lucy i barnestolen.