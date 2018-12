Mit nye år: - Jeg vil gerne have flere børnebørn

Kolding: JydskeVestkysten har spurgt folk i Kolding, hvad de ser mest frem til i det nye år?

I dag møder vi Poul Erik Jensen, journalist og gruppeformand for S i Kolding Byråd, har netop modtaget Ridderkorset af Dannebrogsordenen, 65 år:

- Privat håber jeg, at min familie bliver ved med at være lige så dejlig, som den er i dag, og jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver flere i familien. Vi har fire børn men kun tre børnebørn, og det kunne være sjovt, hvis udviklingen går mod at blive flere.

- Jeg elsker børn, og det er superlækkert at være sammen med vores børnebørn. Så finder man ud af, hvad livet drejer sig om - at det ikke er om gods og guld. Vores børn og børnebørn bor alle i nærmeste omegn, og vi er tit sammen med dem flere gange om ugen.

- Jeg håber også at bevare et godt helbred, og så skal vi tage os af vores gamle. Min svigermor på 78 år var med os på sommerferie i år, og min egen mor bor på plejehjem. Vi lægger stor vægt på at være der for familien.