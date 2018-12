Kolding: JydskeVestkysten har spurgt folk på gaden i Kolding, hvad de ser mest frem til i det nye år? I dag møder vi Rasmus Nicolai Petersen, 18 år, elev på Kolding Gymnasium:

- Der en del ting, jeg ser frem til. Blandt andet min studietur til San Fransisco. Og så håber jeg, at vi får en fin regering, og jeg glæder jeg mig til at se, hvordan det bliver i Tyskland, nu hvor Merkel ikke længere skal være kansler. Det er ikke noget, jeg ser frem til, det er mere noget, jeg venter spændt på at se, hvordan det udvikler sig.

- Til sommer håber jeg, at jeg skal op i gode fag til eksamen, og at jeg skal til diverse festivaler. Jeg håber, at min familie kan få et sommerhus. Min papfar har snakket om det. Det kunne være nice. Jeg synes Danmark er megafin, og vi havde en fantastisk sommer i år. Jeg tror, sommerhuset kan give et pusterum. Det tror jeg, at jeg får brug for i 3.g. Alt, som ikke er skolerelateret, ser jeg frem til.