Mit nye år: - Jeg glæder mig til hverdagen

JydskeVestkysten har spurgt folk i Kolding Kommune, hvad de ser mest frem til i det nye år? I dag møder vi vinhandler Charlotte Donslund, 52 år, Christiansfeld:

- Jeg mangler ingenting, og for mig er det ikke de store ting, der betyder noget. Det er hverdagen. For hvis den ikke fungerer, så er der ikke noget ved at komme ud og opleve resten af verden. Hvor jeg skal hen, finder jeg først ud af hen ad vejen. Hverdagen er god i min butik med de mennesker, jeg er sammen med. Og det, jeg laver, er min hobby, så jeg glæder mig allermest til hverdagen.

- Vi har haft rigtig travlt op til jul, så jeg har haft ekstra personale på. Min mand har taget fri fra arbejde den sidste uge op til jul for at hjælpe mig med at køre varer ud. Og så har jeg to unge kvinder, der tidligere har været ansat her. Den ene, Anna Iversen, er udlært hos mig. Nu læser hun psykologi i Aarhus, men for hende er det ikke rigtig jul, hvis ikke hun har fået røde julekinder af den travlhed, der er i butikken.