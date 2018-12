Kolding: JydskeVestkysten har spurgt folk i Kolding, hvad de ser mest frem til i det nye år? I dag møder vi Søren Rasmussen, gruppeformand for DFi Kolding Byråd og medlem af regionsrådet, har netop modtaget Ridderkorset af Dannebrogsordenen, 46 år:

- Jeg har to tvillingedrenge, Jacob og Morten, og de skal konfirmeres i 2019. Det glæder jeg mig virkeligt til. De skal konfirmeres i Sct. Nicolai Kirke. Jeg glæder mig til at kunne fejre mine to drenge og give dem en god fest og en god dag.

- Jeg glæder mig også til at skulle på sommerferie med familien til Kreta. Jeg elsker at være sammen med familien, og når jeg har en travl hverdag, så er det at komme væk og bare være sammen rigtig skønt.

- I det politiske glæder jeg mig til, at vi i byrådet skal i gang med borgermøder og planlægning af seniorboliger, en styrket indsats for et mere demensvenligt samfund og omsætte fritids- og idrætspolitikken til handling.