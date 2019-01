Mit nye år: Jeg glæder mig til at besøge min familie i USA

Kolding: JydskeVestkysten har spurgt folk på gaden i Kolding, hvad de ser mest frem til i det nye år? I dag møder vi Lovisa Duyen Truc Huynh, 18 år, elev på Kolding Gymnasium:

- For det første skal jeg på studietur til San Fransisco med min gymnasieklasse, som nok skal blive virkelig fedt. Jeg tror, det bliver en god tur, hvor jeg kan være sammen med min klasse, og vi kan knytte bånd.

- Og jeg så skal sjovt nok også til USA samme år med min familie til sommer, så det skal nok også blive meget hyggeligt. Jeg skal besøge noget familie i Houston i USA. Det ser jeg meget frem til, det er lang tiden siden, at jeg har set familien sidst, så det bliver dejligt at se dem igen, fordi de er nogle virkelig dejlige mennesker, som er sjove at være sammen med. Og nu har jeg også fået en lille nevø derovre, som jeg aldrig har mødt før, det bliver dejligt at møde ham. Det glæder jeg mig til.