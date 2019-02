Minus på otte mio. kroner: En håndfuld dyre enkeltsager giver røde tal i regnskabet

- Vi har ikke et særskilt budget til de særligt dyre enkeltsager. De indgår som en del af det samlede budget. De fem nævnte sager startede forrige år, og jeg har ikke tallet for, hvad de kostede dengang. Det er svært at sige, hvornår vi kommer til at stå foran borgere med helt specielle behov. Derfor arbejder vi på at komme foran og få sat nogle penge af i en budgetbuffer. De ekstra penge i en buffer skal give os mulighed for at imødegå den slags uforudsigelige sager, forklarer økonomichefen.

På det seneste møde i social- og sundhedsudvalget fik politikerne den endelige opgørelse for 2018. Regnskabet viser et underskud på otte millioner kroner. Det er en ny type dyre enkeltsager, der er hovedårsagen til de røde tal. Det drejer sig om midlertidige botilbud til voksne, der på årsplan i runde tal koster mellem 1,5 og 2,5 millioner kroner per plads. Af hensyn til de berørte borgere er det ikke muligt at få at vide, hvilke pladser det drejer sig om.

Nye udfordring

Karina Lorentzen, (SF), der er formand for Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg, vil ikke fortælle, hvad sagerne konkret handler om. Hun er tilbageholdende af hensyn til de berørte borgere og deres familier.

- Men jeg kan godt sige, at det er mit indtryk, at vi ikke har stået over for den her type sager før. Derfor har vi ikke rigtig nogle erfaringer at læne os op ad, hvis vi selv skal skabe et kommunalt tilbud, der passer til den nuværende målgruppe. I udvalget har vi også kigget på fællestræk i sagerne for at se, om vi kunne have lavet en tidligere indsats et sted og forebygge sagernes udvikling. Det er komplekst, og vi har endnu ikke fået en afrapportering fra forvaltningen på den del, siger Karina Lorentzen.

Hun nævner, at social- og sundhedsområdet også har haft stigende udgifter til psykiatrien, misbrugsbehandling og børneområdet, men understreger, at et minus på otte millioner er en meget lille del af et budget på 300 millioner kroner.

- Vi skal ikke i gang med nedskæringer og besparelser ligesom skoleområdet. Vi vil finde pengene med projekt Selvværd og sammenhæng, hvor vi spørger borgerne til råds, lytter og prøver at tilrettelægge arbejdet bedre, forklarer hun.