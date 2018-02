Minkavler efter motorvejsmøde: Vi har ikke fået en bedre mavefornemmelse

Minkavler Peter Hindbo er meget skeptisk overfor en motorvej tæt på hans ejendom. Det vil have private konsekvenser, fortæller han, og så vil det splitte Lejrskov i to, fastslår Peter Hindbo. Arkivfoto: Jacob Schultz

Selv om minkavler Peter Hindbo havde besøg af en repræsentant for Vejdirektoratet i to timer, så er tvivlen og usikkerheden ikke blevet mindre om den motorvej, som måske kommer til at passere tæt på hans ejendom.

Lejrskov: Minkavler Peter Hindbo har talt rigtig meget motorvej med både naboer og bekendte, siden det blev kendt, at en eventuelt midtjysk motorvej risikerer at passere tæt forbi hans ejendomme i Lejrskov. Og mandag talte han så to timer mere om planerne. Denne gang var det en repræsentant fra Vejdirektoratet, der gjorde holdt hos Peter Hindbo for at se sagen fra hans plet på danmarkskortet. Men selv om repræsentanten gav sig god tid, var det alligevel en frustreret Peter Hindbo, som efter to timers samtale sagde farvel til sin gæst. - Jeg er glad for, at han kom og havde tid til at høre på os. Men jeg må også sige, at vi ikke er blevet klogere eller mere fortrøstningsfulde. Måske næsten tværtimod. For hvis man ender med at foretrække den linjeføring, der ligger tæt på vores ejendom, så gjorde han det meget klart, at linjeføringen ligger meget fast, sådan som den allerede er skitseret. Det vil i så fald være en linjeføring, der løber midt mellem hans to ejendomme i Lejrskov. Og Peter Hindbos minkfarm vil ligge endnu tættere på motorvejens tætte trafik. - Så gav han mig det råd, at jeg skulle tale med en ekspert angående afskærmning for dyrene, fordi de godt kan blive generet af lyset fra bilerne.

Lidt tom indeni Til gengæld gav Peter Hindbo også Vejdirektoratet noget at tænke over, fordi han anbefalede en underføring af motorvejen på et sted, hvor man ellers var indstillet på at føre motorvejen op i højden. - Men det er vi selvfølgelig ikke interesserede i. Hvis motorvejen skulle komme, håber vi, at den kommer til at ligge så lavt i terrænet som muligt, og det ville han da gå hjem og tænke over, siger Per Hindbo. Manden fra Vejdirektoratet havde ikke løfter med i kufferten, og det havde Peter Hindbo heller ikke for alvor forventet. Måske var det derfor, at han følte sig lidt tom efter det to timer lange møde, som reelt ikke ændrede på særlig meget. - Men han sagde da, at der bliver lavet VVM-undersøgelser om mange store projekter rundt omkring i landet, og at mange af dem aldrig bliver ført ud i livet. Men selv om motorvejen ikke bliver til noget, så ligger planerne stille for mange mennesker, indtil beslutningen til sidst bliver truffet. Man er påvirket af det i alt den tid, arbejdet står på.

Møde i hallen Mandag eftermiddag kunne borgmester Jørn Pedersen fortælle via sin Facebookside, at man nu er klar med informationer om et lovet infomøde om den VVM-redegørelse, der går forud for en eventuelt ny midtjysk motorvej. - Det har været vigtigt at få Vejdirektoratet med til mødet, og vi skulle også finde en hal i forhold til undersøgelsesområdet, som kunne frigøres for aktiviteter en aften, skriver Jørn Pedersen. Datoen bliver den 11. april mellem klokken 19-21. Det foregår i Lunderskov Hallen. Peter Hindbo har sat kryds i kalenderen. - Det er klart, vi følger med i alt, hvad der foregår. De kan nok heller ikke love noget der, men selvfølgelig kommer vi.