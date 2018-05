Lejrskov: Søndag den 13. maj deltager Hindbo Mink i det landsdækkende "åben gård"-arrangement, når minkavler Peter Hindbo og familien kl. 10-16 byder indenfor på gården i Lejrskov ved Jordrup. Her kan man komme tæt på et moderne dansk landbrug og få en rundvisning i minkhallerne. Desuden vil der være ponyridning, boder med både pelsmode samt lokale delikatesser, halmlegeplads, forskellige konkurrencer samt modeshows kl. 12 og 14. En naturvejleder viser desuden rundt nede ved gårdens sø, mens de lokale spejdere rister pølser til gæsterne.

- For os er "åben gård" en rigtig spændende dag, hvor vi har mulighed for at tale med en masse mennesker om, hvad vi egentlig går og laver her på gården. Sammen med gode kollegaer laver vi rundvisninger, hvor man kan se nærmere på hallerne, vores dyr og ikke mindst de mange hvalpe, som er kommet til hen over de sidste tre uger. Vi oplever tit, at folk bliver overraskede, når de besøger os, for det er ikke mange der egentlig ved, hvordan vi går og arbejder med vores dyr, og derfor glæder vi os rigtig meget til dagen, fortæller Peter Hindbo, i en pressemeddelelse.