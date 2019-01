I maj 2018 udlagde Kolding Sportsfiskerforeningen 12 kubikmeter skjulesten hos lodsejer Thomas Hansen, som selv hjalp med restaureringen af Vester Nebel Å. Torsdag var både en minister og en præsident med ude for at se resultatet.

Sådan lød konklusionen fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), efter at hun havde tilbragte halvanden småkolde timer ved Vester Nebel Å. Åen er i gang med at blive genoprettet i et samarbejde mellem Kolding Kommune, lodsejere og lokale, frivillige lystfiskere. 800 meter af vandløbet er blevet forbedret allerede, og i 2019 tager man fat på de næste 400 meter.

Fiskeplejemidlerne har siden 2012 bidraget med 10 millioner kroner årligt til vandløbsrestaurering. Hertil kommer det store frivillige fiskeplejearbejde med udlægning af gydegrus - det er netop den type arbejde, som fiskeriministeren var ude at opleve under besøget i Kolding. Der er med andre ord tale om en betydelig national indsats til forbedring af naturtilstanden i vandløb og søer for at fremme vilkårene for dyre- og plantelivet samt at genoprette gydepladser og passage for vandrefisk. I denne måned er der høringsfrist for de lokale vandråd, der skal vurdere, hvor indsatsen skal foregå de kommende år. Under lystfiskerstrategien er der desuden afsat en million kroner til at styrke det frivillige arbejde med naturpleje af vandløb. Indsatsen forankres hos Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens Kommune.

Der lå waders klar, så hverken ministeren eller præsidenten fik våde fødder, da de steppede ud i Vester Nebel Å for at hjælpe med at el-fiske. Foto: Søren Gylling

En del af lokalsamfundet

Efter af ministeren og Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, havde skiftet til waders, gik turen ud til åen, hvor lodsejer Thomas Hansen havde tændt et lille bål og gjorde klar til at fortælle, hvorfor han er gået med i projektet, hvor frivillige fra Kolding Sportsfiskerforening har lagt 12 kubikmeter skjulesten ud i åen for at skabe bedre gydepladser for fiskene.

- Mit argument er jo, at jeg er en del af lokalsamfundet, og jeg vil gerne være en medspiller i forhold til at skabe bedre natur. Jeg er ikke sur over, at der går lystfiskere på min grund, så længe det ikke bliver misbrugt, så der står 100 herude hver weekend, og der ligger skrald overalt.

Thomas Hansen tilføjer dog, at for en lodsejer er det afgørende, at naturplejen ikke står i vejen for mulighederne for at drive landbrug.

- Det kan ikke lade sig gøre alle steder, og derfor kan jeg godt forstå, hvis der er nogle lodsejere, som siger nej til sådan et projekt.