Minister på speeddating på Designskolen: Kan jeg få vævet mine valgplakater?

Kolding: Undervisnings- og forskningsminister Tommy Ahlers spurgte - med et glimt i øjet - om han kunne få vævet valgplakater på digitalvæven, da han fredag var til speeddating på Designskolen Kolding.

På skolen var ministeren på speeddating og mødte 11 personer, der på forskellig vis har tilknytning til det, som foregår på skolen.

Iværksætteri, innovation og digitalisering er ministerens mærkesager og det fik han til overmål ved sit besøg. Her hørte han blandt andet om, at 800 små og mellemstore virksomheder med blandt andet Designskolen Kolding som centrum rykket forretningen ved at lære om designmetoder.

Ministeren hørte også om, at Designskolen Kolding har verdens eneste kandidatuddannelse i leg og design, og skolen har et tæt samarbejde med Koldinghus, som har udmøntet sig i populære udstillinger. Sidste år så 65.000 de unge kandidaters bud på fremtidens design og flere end 100.000 gæster på Koldinghus oplevede Magtens Smykker.

Med på speed-dating var bl.a. formand for Designskolen Koldings bestyrelse Merete Due Paarup og næstformand Sanna Lindberg.