Minister på besøg hos sexarbejder: Vi har behov for at ændre reglerne

Regeringen har for nyligt nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på sexarbejderes rettigheder. Mandag var ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) på besøg hos en sexarbejder i Kolding for netop at diskutere rettigheder.

Kolding: Gitte Maj vil helst bare kaldes for luder.

Ikke sexarbejder og heller ikke prositueret. Bare luder.

- Jeg synes, at sexarbejder er et underligt ord. Jeg kan knap nok få mig selv til at sige det. Det er så københavnsk. Jeg føler mig ikke stødt, når folk kalder mig luder, det rører mig ikke, siger hun.

I 12 år har Gitte Maj været luder, og de seneste tre og et halvt år har hun drevet klinik på Vejlevej. I en tilsyneladende ganske almindelig ejendom, hvor der ligger et vikarbureau lige ved siden af. Gitte Maj sætter grænsen ved almindelig sex, for det er kun rollespil, SM og andre former for seksuelle lege, hun tilbyder sine kunder.

Mandag eftermiddag var der for en stund lukket for kunder. For her var ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og ligestillingsordfører Karina Adsbøl (DF) på besøg for at diskutere sexarbejderes - som Eva Kjer Hansen kalder Gitte Maj - rettigheder. Det er Gitte Maj, der selv har inviteret politikerne.

- Jeg har ikke mulighed for at være medlem af en faglig organisation, og jeg har ikke mulighed for at tegne en indboforsikring i min klinik. Jeg har meldt ud, hvad jeg laver, og det betyder, at jeg heller ikke kan tegne en forsikring i mit hjem. Det vil jeg gerne have ændret, siger Gitte Maj.