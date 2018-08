Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) var mandag i Christiansfeld. Her fik hun en rundvisning i byen. For hende er det vigtigt, at komme rundt i landet og mærke, hvad der foregår.

Siden begyndelsen af 1990'erne har hun fulgt byen og arbejdet med at komme på verdensarvslisten.

- Christiansfeld er enestående. Jeg kender rigtig meget til byen, for jeg er kommet her, siden jeg bare var en lille pige. Min far var historiker og tog os med herned. Dengang syntes jeg, at byen var lidt uhyggelig. Det var mørkt, og der var store, høje træer i byen. Det gode var selvfølgelig honningkagerne, fortæller ministeren.

Kultur- og Kirkeminister Mette Bock (LA) besøgte mandag Christiansfeld. Hun var inviteret af Kolding Kommune. Første punkt på programmet var en times rundvisning i byen. Herefter var der en to timers arbejdsfrokost på Brødremenighedens Hotel. Fra Kolding Kommune deltog: Borgmester Jørn Pedersen (V), kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R), kommunaldirektør Thomas Boe, by- og udviklingsdirektør Merete Dissing, kulturchef Lisbet Holten Lambert og Birgitte Bjerg Lamp fra Christiansfeld.

90.000 km om året

- Jeg kører 90.000 kilometer om året og besøger alle mulige kulturinstitutioner. Mandag havde vi god tid til at gå rundt og til at få en grundig snak. Det betyder rigtig meget at komme ud og møde folk på stedet og ikke bare invitere dem en halv time til København. Det er noget helt andet, når man kommer ud, og mærker og sanser, hvad der foregår lokalt, forklarer ministeren.

Jørn Pedersen havde tre emner, han gerne ville tale om. Det første var et samarbejde om at få fredet flere bygninger i byen.

- Bygningsfredningsloven skal revideres, og en del af det arbejde kan blive, at man i stedet for at frede enkelte bygninger freder et sammenhængende område, men det er endnu ikke afgjort, forklarer ministeren.

Hun fortæller også, at Slots- og Kulturstyrelsen snart skal på besøg i Christiansfeld for at se på området igen.

Jørn Pedersen gjorde hende opmærksom på, at Christiansfeld er det eneste Unesco-site i Danmark, hvor det er en kommune, der finansierer det hele. Andre steder er staten ind over.

Og endelig talte parterne om Unescos Creativ Cities Network over frokosten.

- Hvad angår økonomien, så får Christiansfeld ikke støtte, fordi der ikke er noget lovning, der passer til det område. Havde det været et museum, så var området reguleret af museumsloven. Men byen er noget helt enestående. Ud over bygningsværkerne, bystrukturen og historien omkring brødremenigheden, så er det også en levende by.

Mette Bock er meget tilfreds med mødet.

- Det var en fin samtale. Jeg fik noget med mig hjem, og det håber jeg også, at repræsentanterne fra Kolding Kommune fik.