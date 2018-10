Minibygger om nye værksteder: Det er bare pragtfuldt

Der var fyldt til bristepunktet i forsamlingssalen, da Kolding Miniby torsdag holdt indvielse for sine færdigbyggede værksteder.

Kolding: Det er snart mange år siden, at Kolding Miniby bestod af et enkelt demo-hus, der stod udstillet i vindfanget hos Kvickly, som dengang lå i Sydbanegade. Huset var udstillet for at gøre opmærksom på et storslået projekt om at skabe en model af Kolding i størrelsesforholdet 1:10. I dag består Kolding Miniby af flere hundrede huse, og der kommer hele tiden flere til. Byggeriet af husene foregår i de sortmalede værkstedsbygninger, som torsdag blev indviet på Chr. 4 Vej i Kolding. - Det er pragtfuldt. Vi er flyttet flere gange gennem årene, men alt det bøvl er væk nu, og det er vi utrolig glade for værkstederne, siger minibygger Muller Hansen, der har været med lige fra begyndelsen, for det var hendes mand, Erik Hansen, der oprindelig tog initiativ til projektet.

Hæder til huse I samlingssalen hænger et diplom, der fortæller, at de nye værkstedsbygninger fik hædrende omtale, da Kolding Kommune forleden holdt arkitekturens dag. I omtalen skriver udvalget bag hæderen:



Det er et fint anlæg med en god detaljering - gode gedigne kvadratmeter, som ikke tager opmærksomheden fra de små huse, men skaber en bedre ramme for såvel deres tilblivelse som den besøgendes oplevelse af dem.



Udvalget ønsker at give hædrende omtale til de nye værkstedsfaciliteter ved minibyen for "en veludført ny ramme om det fællesskab og den foretagsomhed, der kendetegner miljøet omkring Kolding miniby".



Husene er opført med Falk Petersen A/S som rådgiver.

Muller Hansen synes, det er utroligt, at minibyen er kommet så langt. - Men det har også været en besværlig rejse ind i mellem, siger hun. Foto: John A. Petersen

Et hjemsted Så selvfølgelig sad Muller ved et af bordene, da miniborgmester Leif Bryhl torsdag formiddag kunne ringe med klokken i den nye forsamlingssal, der var fyldt til sidste plads. - Vi havde inviteret til en lille komsammen, men nu kan jeg se, at den ender med at blive stor i stedet for, begyndte han sin indvielsestale for de nye værksteder. - Vi er glade for, at vi er fået et hjemsted her. Men det er ikke kun vores sted, det er et sted for hele Kolding, for alle - fra bønder til politikere - har jo en andel i, at det er endt sådan her. Det er vi glade for, og vi glæder os til at vise det frem.

Nytilkomne minibyggere bliver oplært ved at lave de effekter, som sælges gennem minibyens butik. Det kan for eksempel være opbygning af gavle til et foderbræt, fortæller Sven-Erik Hansen, der har ansvaret for shoppen. Foto: John A. Petersen

Godt for fællesskabet Indvielsen har ventet på færdiggørelse, men minibyggerne har taget værkstederne i brug. Det har været lidt af en omvæltning for dem, for hidtil har Kolding Miniby været delt i dem, som har arbejdet ved selve minibyen, og dem, der har arbejdet på værkstedet, som i flere år holdt til på Lykkegårdsvej. Nu er de samlet alle sammen. - Det er det, vi har glædet os allermest til, og det har betydet rigtig meget for det sociale fællesskab allerede, at vi nu er samlet, fortæller minibygger Paul Hauschildt, der er viceborgmester i minibyen. For gæsterne er det spændende, at man nu kan gå direkte fra minibyen og ind i værkstederne, hvor man kan se hele processen bag minihusene. Men er det ikke forstyrrende i arbejdet? - Det synes jeg ikke. Vi arbejder jo ikke så koncentreret, at man ikke kan tåle at blive forstyrret. Vi har altid haft "hygge og bygge" som motto, og det er ikke tilfældigt, at hygge bliver nævnt først, siger Poul Hauschildt. Livet som minibygger er blevet lidt nemmere, når nu værkstederne ligger klods op ad selve attraktionen. En stor del af arbejdet handler om at vedligeholde minihusene, og nu kan man - forholdsvis - nemt trække et hus indenfor, hvis der er brug for en større renovering. - Før lå vi på knæ udenfor, når vi skulle renovere husene, men der er ingen af os, der bliver yngre, så det er meget behageligere for os, at vi kan arbejde med husene indenfor.

Minibyens butik er vokset betydeligt, siden man kunne flytte ind i de nye lokaler, der blev indviet torsdag. Foto: John A. Petersen

Butikken er vigtig Ud over værksteder, forsamlingssal og kontorer rummer de nye bygninger også butikken, der er vokset betydeligt, siden man solgte souvenirs fra et klapbord med opslået parasol. - Dengang solgte vi en lysestage, et foderhus og kasketter. I dag har vi tyve forskellige varenumre, og salget fra dem, udgør et væsentligt tilskud til indkøb af de materialer, vi bruger herude, fortæller Sven-Erik Nielsen, der har ansvar for butikken.

- Jeg er sikker på, at de nye værksteder lige i nærheden af selve minibyen giver folk en bedre oplevelse, og jeg tror også, at det vil være med til at trække nye minibyggere til, mener kulturudvalgets formand Jesper Elkjær. Foto: John A. Petersen

Miniborgmester Leif Bryhl hilser på tidligere sognepræst Erik Langkjer, der var en af de mange gæster, der dukked eop ved indvielsen. Foto: John A. Petersen

Henning Jensen og hans hustru Anne ser på det hus, som Henning fortiden arbejder på at restaurere. - Det er meget bedre, at vi kan gøre det indenfor nu, hvor værkstederne ligger lige ved siden af minibyen, siger han. Foto: John A. Petersen

Vigtige beskeder hænger fremme. Der er for eksempel øltid klokken 11 i minibyens værksteder. Foto: John A. Petersen

Der kommer mange børn på besøg i minibyen. De får som regel nogle mini-mursten med sig hjem, og her er der et barn, der har kvitteret med en tegning. Foto: John A. Petersen

Ejner Søndergaard har altid støttet Kolding Miniby, og efter at han er stoppet som erhvervsaktiv, er han rykket indenfor i teglværket, hvor der produceres 2000 tagsten og 3000 mursten om ugen. Foto: John A. Petersen

Kolding Miniby har eksisteret siden 1996. Men det er først nu, at miniby og værksted er samlet på en adresse. Værkstedet havde senest til huse på El-Vej. Foto: John A. Petersen

I snedkerværkstedet bliver der blandt andet arbejdet på souvenirs, der sælges fra forretningen. Her står en masse fuglehuse klar til at blive belagt med tagsten fra minibyens teglværk. Foto: John A. Petersen

Poul Hauschildt går gennem minibyen, der konstant arbejder på at udvide eller renovere bestående huse. Set over en periode på tre uger kommer der omkring 60 aktivive minibyggere i minibyen. Foto: John A. Petersen

Leif Bryhl og Poul Hauschildt havde fuldt hus, da miniborgmesteren og hans viceborgmester inviterede til indvielse af de nye værkstedsbygninger, som ses i baggrunden. Foto: John A. Petersen

Her er de historiske spader, der blev brugt til de første spadestik, da minibyen blev grundlagt. Den lille blå skovl havde borgmester Jørn Pedersen med i inderlommen, da han tog første spadestik til miniudgaven af Koldinghus. Foto: John A. Petersen

I forsamlingssalen kan man se en model af, hvordan Kolding Miniby kommer til at se ud med tiden. Der er stadig arbejde til de kommende generationer af minibyggere. Foto: John A. Petersen

Flaget var hejst, da Kolding Miniby inviterede til indvielse af værkstedsbygningerne, der blandt andet også rummer toiletter, kontorer og butik. Foto: John A. Petersen