Minibyen er vokset som attraktion

Kolding: Selv om sæsonen er ovre, er Kolding Miniby klar til at slå porten op i efterårsferien fra den 13. til den 21. oktober. Og for gæsterne er oplevelsen blevet endnu større, efter at minibyen nu har færdiggjort byggeriet af sine værksteder.

Før lå værkstederne flere kilometer fra minibyen, men i dag arbejder minibyggerne i helt nye værksteder, der ligger på samme adresse som selve attraktionen. Som besøgende kan man både se Kolding i størrelsesforholdet 1:10, og man kan gå indenfor på værkstederne og se, hvordan husene bliver til.

Gennem denne sæson har værkstederne været under opførelse, og torsdag var der endelig officiel indvielse af bygningerne, som både rummer teglværk, træværksted, forsamlingssal og butik.

- Det har været en bumlet vej at nå hertil, men jeg tror, at mange vil være enige i, at det har været hele turen værd. Og det er ikke bare for minibyggerne, det er også for alle os, som skal komme her og opleve minibyen. Det gør oplevelsen meget større, at man nu kan se, hvordan minihusene bliver til, mener borgmester Jørn Pedersen, der var mødt frem til indvielsen af de nye bygninger.

Minibyen har indgang gennem Geografisk Have, og det naboskab ser borgmesteren en stor værdi i.

- Minibyen og Geografisk Have er et godt eksempel på, at man kan arbejde på tværs og stadig bevare sin egen identitet. Og med de nye værksteder har minibyen kun fået styrket sin egen identitet som en selvstændig attraktion, der følger med et besøg i Geografisk Have.