Mindst fem cykler stjålet midt i skoletiden fra Lyshøjskolen

Han er forundret over, det har kunnet lade sig gøre at stjæle cyklerne ved højlys dag.

- Jeg har ringet til politiet for at høre, om de har oplysninger. Meldingen var, at det kan være nogle, der er kommet med en varebil og har læsset cyklerne ind, siger Anders Svendsen.

Politiet havde onsdag formiddag endnu ikke registreret nogen anmeldelser om cykeltyverier fra Lyshøjskolen. Skoleleder Anders Svendsen har opfordret forældrene til de børn, der har fået stjålet cykler, om at melde det til politiet.- Det er ikke så tit, vi ser en større mængde cykler, der bliver stjålet på én gang. Men de gange jeg kan huske, har det engang imellem været fra skoler, fordi der står mange cykler samlet her, siger Finn Ellesgaard, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Videoovervågning

Politiet har endnu ikke registreret anmeldelserne af cykeltyverierne, og det er uklart, hvor mange det præcis drejer sig om.

- Jeg har orienteret politiet, men jeg kan ikke lave anmeldelsen. Jeg har bedt forældrene anmelde tyverierne. Jeg kan håbe, politiet tager sagen og undersøger den, siger Anders Svendsen.

Han har allerede gjort sig tanker om foranstaltninger for at hindre nye cykeltyverier.

- Vi skal have fundet ud af et eller andet. Jeg har bedt personalet og pedellen været ekstra opmærksomme, men det er svært at dæmme op for, hvis der kommer nogle, der ved præcis, hvordan de skal gøre, siger han.

- Eleverne skal huske at låse deres cykler, men de tager dem nok alligevel. Jeg vil undersøge, om vi i en periode kan have videoovervågning. Det må vi lige nu kun have langs bygningerne. Og så må vi se, om der er nogle cykler, der står udsat, og som skal stå et andet sted. Men jeg er ikke sikker på, det hjælper.