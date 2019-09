Mindre udgifter til grønne områder og glidende overgang giver besparelser for 900.000 kroner

Kolding: Der har været mindre udgifter til at vedligeholde de grønne områder ved daginstitutioner og folkeskoler i Kolding i år, end der var budgetteret med.

Og de i alt 800.000 kroner, som man kommer til at bruge færre på de grønne områder, kommer nu til at bidrage til at forbedre Kolding Kommunes samlede økonomi i år.

Ligesom alle andre udvalg under byrådet er børne- og uddannelsesudvalget blevet pålagt at finkæmme dets budget for at se, om der er steder at spare penge i 2019. Årsagen er udsigten til et kæmpe kasseforbrug i kommunen i år, og derfor gik politikerne efter sommerferien på øjeblikkelig jagt efter mulige besparelser.

Børne- og uddannelsesudvalget har i alt fundet besparelser på dets budget i år for 900.000 kroner, hvoraf altså de færre udgifter til grønne områder ved daginstitutioner og skoler står for broderparten af besparelsen.

Oven i disse penge sender man 30.000 kroner videre til kommunekassen, som man sparer, fordi der i år var færre børn end forventet i glidende overgang. Det samme beløb findes på hjemmeundervisning ved elevers sygdom, hvor der også er udsigt til et mindre forbrug end forventet.

Endelig er der også fundet 40.000 kroner på driften af den børnehaveafdeling, der ligger i forlængelse af specialskolen Marielundskolen. Her er der nemlig udsigt til større indtægter fra forældrebetaling end forventet i år.

Udvalgsformand Kristina Jørgensen (DF) understreger, at besparelserne ikke rammer servicen overfor borgerne. Derudover peger hun på, at man i forvaltningen og på skoler og i daginstitutioner har trukket hårdt i bremsen økonomisk siden april.

Børne- og uddannelsesudvalget har et samlet budget på over 1,3 milliarder kroner.